EU kaznila Ilona Maska sa 120 miliona evra zbog kršenja zakona o digitalnim uslugama

BRISEL - Evropska komisija je danas kaznila društvenu mrežu X u vlasništvu američkog milijardera Ilona Maska sa 120 miliona evra zbog nepoštovanja propisa Evropske unije u vezi sa digitalnim uslugama.

Odluka je usledila nakon dvogodišnje istrage koja je pokrenuta u okviru Zakona o digitalnim uslugama (DSA), koji zahteva od platformi da preuzmu veću odgovornost za zaštitu korisnika i uklanjanje štetnog ili nezakonitog sadržaja, prenosi Asošiejted pres. Komisija je saopštila da je platformi X izrečena kazna zbog tri različita kršenja transparentnosti propisanih zakonom. Regulatore su posebno zabrinuli "manipulativni dizajn" plavih znački za verifikaciju, koji su