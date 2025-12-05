ŽREB ZA MUNDIJAL UŽIVO: Tramp dobio FIFA nagradu za mir!

Najbolje fudbalske reprezentacije sveta uskoro će saznati svoje protivnike na Svetskom prvenstvu koje se naredne godine održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Među njima nema Srbije, prvi put još od 2014. Najveća planetarna fudbalska smotra na programu je od 11. juna do 19. jula 2026. godine, a status domaćina imaće 16 gradova iz tri spomenute severnoameričke države. Ovo će biti prvo izdanje u proširenom formatu koje će sadržati 48 ekipa, umesto 32 učesnika koja su bila prisutna na ranijim šampionatima. Takmičenje će sadržati 16 tročlanih grupa, iz kojih će po dva najbolja tima proći u 1/16 finala. Biće to prvo Svetsko