Američka vojska raznela brod u Pacifiku, 4 osobe poginule: Objavljen snimak napada

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Američka vojska raznela brod u Pacifiku, 4 osobe poginule: Objavljen snimak napada

Četiri osobe poginule su u napadu američkih snaga na brod kod obalnih voda Latinske Amerike za koji se sumnjalo da je služio za šverc droge, saopštio je danas Pentagon.

Udar u istočnom Pacifiku naredio je ministar odbrane Pit Hegset, saopštila je Južna komanda SAD u objavi na društvenim mrežama, preneo je CBS njuz. "Obaveštajne službe su potvrdile da je brod prevozio ilegalne narkotike i da je tranzitirao poznatom rutom za trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku", saopštila je Južna komanda SAD, koja je odgovorna za američke vojne operacije u Karipskom moru i vodama kod Centralne i Južne Amerike. Od početka septembra, američka
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Pentagon: Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obalnih voda Latinske Amerike

Pentagon: Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obalnih voda Latinske Amerike

RTV pre 51 minuta
(Video) Američka vojska raznela brod u Pacifiku, ima mrtvih, objavljen snimak udara! Sve naredio ministar odbrane

(Video) Američka vojska raznela brod u Pacifiku, ima mrtvih, objavljen snimak udara! Sve naredio ministar odbrane

Blic pre 26 minuta
Potvrdili su: Napali smo. Svi su mrtvi VIDEO

Potvrdili su: Napali smo. Svi su mrtvi VIDEO

B92 pre 27 minuta
Pentagon potvrđuje: Hegset naredio napad na plovilo u Latinskoj Americi

Pentagon potvrđuje: Hegset naredio napad na plovilo u Latinskoj Americi

Politika pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

pentagonbrod

Svet, najnovije vesti »

Šest manjih potresa pogodilo tokom noći Italiju

Šest manjih potresa pogodilo tokom noći Italiju

RTV pre 52 minuta
Pentagon: Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obalnih voda Latinske Amerike

Pentagon: Četiri osobe poginule u napadu na brod kod obalnih voda Latinske Amerike

RTV pre 51 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Ruska ambasada tvrdi da London pokušava da sabotira pregovore; Telefonski razgovor Putina i Trampa još nije…

UKRAJINSKA KRIZA: Ruska ambasada tvrdi da London pokušava da sabotira pregovore; Telefonski razgovor Putina i Trampa još nije u planu

RTV pre 27 minuta
U Grčkoj zbog oluje poplavljeni putevi, a škole u delovima zemlje ne rade

U Grčkoj zbog oluje poplavljeni putevi, a škole u delovima zemlje ne rade

RTV pre 22 minuta
Putin stigao u predsedničku palatu u Delhiju na zvaničan doček

Putin stigao u predsedničku palatu u Delhiju na zvaničan doček

RTV pre 17 minuta