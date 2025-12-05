Ovo je osumnjičeni za ubistvo trudne žene, majke 3 dece: Policija upozorila građane, naoružan je i opasan

Međimurska policija objavila je fotografiju i identitet muškarca za kojeg sumnjaju da je u naselju Sitnice ubio jednu ženu, a drugu teško ranio, prenosi Jutarnji list. "Međimurska policija u saradnji sa slovenačkim kolegama intenzivno traga za počiniteljem krivičnih dela ubistva i teškog ubistva u pokušaju, počinjenih u četvrtak, 4. decembra nešto pre 21 sat u Murskom Središću, Ulici Sitnice, na štetu 28-godišnjakinje i 29-godišnjakinje", navela jepolicija i