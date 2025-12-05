Ovo je osumnjičeni za ubistvo trudne žene, majke 3 dece: Policija upozorila građane, naoružan je i opasan

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Ovo je osumnjičeni za ubistvo trudne žene, majke 3 dece: Policija upozorila građane, naoružan je i opasan
Međimurska policija objavila je fotografiju i identitet muškarca za kojeg sumnjaju da je u naselju Sitnice ubio jednu ženu, a drugu teško ranio, prenosi Jutarnji list. "Međimurska policija u saradnji sa slovenačkim kolegama intenzivno traga za počiniteljem krivičnih dela ubistva i teškog ubistva u pokušaju, počinjenih u četvrtak, 4. decembra nešto pre 21 sat u Murskom Središću, Ulici Sitnice, na štetu 28-godišnjakinje i 29-godišnjakinje", navela jepolicija i
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ovo je muškarac koji je ubio trudnicu i ranio njenu sestru! Naoružan je, policija upozorava na opasnost, u toku je velika…

Ovo je muškarac koji je ubio trudnicu i ranio njenu sestru! Naoružan je, policija upozorava na opasnost, u toku je velika potera u Sloveniji! (foto)

Kurir pre 34 minuta
Ako ga vidite, ne prilazite! Ovo je osumnjičeni za ubistvo trudnice, majke troje dece - naoružan je i opasan!

Ako ga vidite, ne prilazite! Ovo je osumnjičeni za ubistvo trudnice, majke troje dece - naoružan je i opasan!

Alo pre 4 minuta
On je osumnjičen za ubistvo trudne majke troje dece: Policija upozorava građane, naoružan je i opasan (foto)

On je osumnjičen za ubistvo trudne majke troje dece: Policija upozorava građane, naoružan je i opasan (foto)

Večernje novosti pre 34 minuta
Upucana trudna žena! Horor u Sitnicama: Ubica upucao i njenu sestru koja se bori za život, nakon zločina pobegao u Sloveniju

Upucana trudna žena! Horor u Sitnicama: Ubica upucao i njenu sestru koja se bori za život, nakon zločina pobegao u Sloveniju

Blic pre 1 sat
Rekao da ide po slatkiše, vratio se sa automatskom puškom! Muškarac ubio Vanesu, teško ranio trudnu sestru i pobegao

Rekao da ide po slatkiše, vratio se sa automatskom puškom! Muškarac ubio Vanesu, teško ranio trudnu sestru i pobegao

Alo pre 1 sat
Ovo je muškarac (40) koji je ubio trudnu ženu u Hrvatskoj; Raspisana je i poternica za njim FOTO

Ovo je muškarac (40) koji je ubio trudnu ženu u Hrvatskoj; Raspisana je i poternica za njim FOTO

B92 pre 1 sat
Rekao da ide po slatkiše, pa se vratio sa automatskom puškom: Ranio suprugu i ubio njenu sestru - Policija traga za počiniocem…

Rekao da ide po slatkiše, pa se vratio sa automatskom puškom: Ranio suprugu i ubio njenu sestru - Policija traga za počiniocem

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaUbistvo

Balkan, najnovije vesti »

Ovo je muškarac koji je ubio trudnicu i ranio njenu sestru! Naoružan je, policija upozorava na opasnost, u toku je velika…

Ovo je muškarac koji je ubio trudnicu i ranio njenu sestru! Naoružan je, policija upozorava na opasnost, u toku je velika potera u Sloveniji! (foto)

Kurir pre 34 minuta
Ako ga vidite, ne prilazite! Ovo je osumnjičeni za ubistvo trudnice, majke troje dece - naoružan je i opasan!

Ako ga vidite, ne prilazite! Ovo je osumnjičeni za ubistvo trudnice, majke troje dece - naoružan je i opasan!

Alo pre 4 minuta
U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

U Hrvatskoj traže zabranu ulaska Zukanu Helezu

Sputnik pre 19 minuta
Helez kvari odnose Sarajeva i Zagreba, Most traži zabranu ulaska za ministra odbrane BiH

Helez kvari odnose Sarajeva i Zagreba, Most traži zabranu ulaska za ministra odbrane BiH

Alo pre 14 minuta
On je osumnjičen za ubistvo trudne majke troje dece: Policija upozorava građane, naoružan je i opasan (foto)

On je osumnjičen za ubistvo trudne majke troje dece: Policija upozorava građane, naoružan je i opasan (foto)

Večernje novosti pre 34 minuta