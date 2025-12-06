Došla je pre svih i ostavila venac sa tužnom porukom Sa Džejevom ćerkom nije u kontaktu, Marija sada otkrila i zašto

Ćerka Džeja Ramadanovskog progovorila je o odnosu sa Andrijanom

Navršilo se pet godina od smrti Džeja Ramadanovskog, legendarnog pevača koji je zauvek ostavio trag u muzici i srcima publike kako u Srbiji, tako i širom regiona. Tužan prizor danas je osvanuo na groblju, a pre nego što je porodica stigla, Džeju je odala počast njegova Andrijana Tomanić, koja je položila venac sa porukom: "S ljubavlju, Andrijana". ATA Images Pogledaj galeriju Foto: Ataimages Pogledaj galeriju ATA Images Pogledaj galeriju Ćerka Džeja Ramadanovskog,