Džeja svi zaboravili, na pomenu samo oni: ćerke neutešne, svi se pitaju zašto nje nema (foto)

Mondo pre 2 sata  |  Đorđe Milošević
Džeja svi zaboravili, na pomenu samo oni: ćerke neutešne, svi se pitaju zašto nje nema (foto)

Danas se obeležava pet godina od smrti Džeja Ramadanovskog, a u Aleji zaslužnih građana, gde je sahranjen legendarni pevač, su, pored porodice, među prvima došli Zoran Jagodić Rule, Acko Nezirović i Mina Kostić.

Naime, muzičar Zoran Jagodić Rule i kum Džeja Ramadanovskog je među prvima došao na pomen, a nakon njega i pevač Acko Nezirović. Oni ne kriju bol i tugu za legendarnim pevačem iako je prošlo pet godina otkako nas je napustio Džej. Mnogi su se pitali zašto nema Andrijane, ali se ubrzo saznalo da je žena sa kojom je Džej proveo poslednje dane, došla pre ostatka porodice i ostavila venac, na kom je napisala poruku "S ljubljavlju, Andrijana".
