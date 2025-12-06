Trampovom izaslaniku ide dobro: Kijev šalje jasnu poruku - do mira je moguće doći

Vitkof i Kušner su se, prema navodima izvora bliskog pregovorima, još pre odlaska u Moskvu obavezali da će Ukrajinu obavestiti o rezultatima razgovora.

Posebni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof u poslednja dva dana vodio je u Majamiju intenzivne i produktivne razgovore sa sekretarom ukrajinskog Veća nacionalne sigurnosti Rustemom Umerovim, potvrdili su američki zvaničnici u petak, najavivši nastavak sastanaka tokom dana. Vitkof se zajedno sa Trampovim zetom, Džeredom Kušnerom, sreo sa Umerovim i načelnikom ukrajinskog Glavnog štaba generalom Andrijem Hnatovim, a obe strane ocenile su