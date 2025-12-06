Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Beta pre 1 sat

Jedna osoba lakše je povređena u saobraćajnog nezgodi i prevezena je u bolnicu, a noć je prošla mirno u odnosu kakve su obično vikendom, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Ova služba je noćas intervenisala ukupno kod dve saobraćanje nezgode, ali je bilo dovoljno da se za nekoliko osoba pruži pomoć na licu mesta.

Ukupno je noćas intervenisala 123 puta od toga je 18 intervencija bilo na javom mestu.

Intevencije su se uglavnom odnosila na hronične zdravstvene probleme.

(Beta, 06.12.2025)

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Radio sto plus pre 1 sat
Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Nova pre 2 sata
Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Novi magazin pre 2 sata
Povređen muškarac: Saobraćajna nezgoda na Pupinovom mostu, intervenisala i Hitna pomoć

Povređen muškarac: Saobraćajna nezgoda na Pupinovom mostu, intervenisala i Hitna pomoć

Blic pre 2 sata
Muškarac povređen u udesu na Pupinovom mostu: Hitna pomoć imala 117 intervencija

Muškarac povređen u udesu na Pupinovom mostu: Hitna pomoć imala 117 intervencija

Euronews pre 2 sata
Jedna lakše povređena osoba u saobraćajnoj nezgodi, mirna noć za beogradsku Hitnu pomoć

Jedna lakše povređena osoba u saobraćajnoj nezgodi, mirna noć za beogradsku Hitnu pomoć

Serbian News Media pre 2 sata
Noć u Beogradu: Muškarac povređen u udesu na Pupinovom mostu

Noć u Beogradu: Muškarac povređen u udesu na Pupinovom mostu

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Počela „Zimska bajka” u Beogradu na vodi

Počela „Zimska bajka” u Beogradu na vodi

Politika pre 10 minuta
Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Beta pre 1 sat
Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Radio sto plus pre 1 sat
Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu

Nova pre 2 sata
Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Hitna pomoć: Jedna osoba lakše povređena u saobraćajnoj nezgodi u Beogradu, mirna noć

Novi magazin pre 2 sata