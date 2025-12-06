Vozila potpuno uništena, više povređenih, stvari rasute po putu: udes na zaobilaznom putu kod Banje Koviljače (foto)

Dnevnik pre 53 minuta
Vozila potpuno uništena, više povređenih, stvari rasute po putu: udes na zaobilaznom putu kod Banje Koviljače (foto)

Težak saobraćajni udes dogodio se na zaobilaznom putu kod Banje Koviljače, u kom je učestvovalo više vozila. Snaga sudara najbolje se vidi po delovima automobila razbacanim po kolovozu i vozilu odbačenom na nasip kraj puta.

Prema nezvaničnim informacijama, povređeno je petoro ljudi, od kojih jedna osoba ima teže povrede. Na lice mesta odmah su stigle policijske ekipe i više vozila Hitne pomoći, koja su povređene prevezla u Zdravstveni centar Loznica, gde je u toku dijagnostika i dalja procena njihovog stanja. Jedan od automobila učesnika nesreće ima crnogorske registarske tablice, potvrđeno je u policiji. Saobraćaj na ovom delu zaobilaznice bio je u prekidu i oko 13 časova. Policija
