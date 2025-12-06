Oštećeni štit iznad nuklearnog reaktora u Černobilju više ne blokira radijaciju: Potrebna ozbiljna restauracija

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Oštećeni štit iznad nuklearnog reaktora u Černobilju više ne blokira radijaciju: Potrebna ozbiljna restauracija

Bezbednosni štit iznad nuklearnog reaktora u Černobilju, u Ukrajini, koji je u februaru pogođen dronom, više ne može da obavlja svoju primarnu funkciju blokiranja radijacije, saopštila je Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA), koja ukazuje da je potrebna ozbiljna restauracija.

Inspekcija čelične strukture, završene 2019. godine, utvrdila je prošle nedelje da je udar drona u februaru degradirao zaštitnu konstrukciju, preneo je Rojters. Generalni direktor IAEA Rafael Grosi upozorio je da je štit "izgubio svoje primarne bezbednosne funkcije, uključujući sposobnost zadržavanja, ali da nisu trajno oštećene noseće strukture niti sistemi za praćenje". Grosi je dodao da su popravke već izvršene, ali da je potrebna sveobuhvatna restauracija za
