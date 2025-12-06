Teretnjaci na granici čekaju i do tri sata: Za putnička vozila bez zadržavanja

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to tri sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Mokar kolovoz zbog povremene kiše, nepredviđeni zastoji, usporena vožnja i duže vreme putovanja pratiće vozače u većini krajeva Srbije, što je karakteristično za promenljive vremenske prilike, ukazuju iz AMSS-a. Vožnja u uslovima kada je zaustavni put duži, a slabija