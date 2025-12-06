"Svesno sam se odrekao potomstva, baksuz sam": Šok ispovest 35 godina mlađeg muža Verice Rakočević

Mondo
"Svesno sam se odrekao potomstva, baksuz sam": Šok ispovest 35 godina mlađeg muža Verice Rakočević

Modna dizajnerka Verica Rakočević (77) u braku je sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, koji je sada u svojoj ispovesti govorio o njihovom odnosu.

Pored toga, Veljko je otkrio i detalje iz svog života. "Jesi li ti proklet čovek? Kako objašnjavaš svoju samoću tokom detinjstva?", pitao ga je voditelj, a Veljko Kuzmančević je odgovorio sledeće: "Baksuz! Moj izbor je ovakav način života", rekao je Veljko. O tome koliko je teško podneo smrt oca, Veljko je prvi put govorio sasvim otvoreno: "Majka mi je samo rekla umro nam je Laki. Na groblje nisam išao od dana smrti do dana današnjeg, ali mi je otac dolazio u
Blic pre 2 sata
