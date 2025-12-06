Pronađena tri beživotna tela u kući u naselju kod “Slobode“, sumnja se na ubistvo

ČAČAK – Tokom jutarnjih sati u naselju kod fabrike “Sloboda“ dogodio se težak zločin u porodičnoj kući.

Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama, u kući su pronađena tri beživotna tela, a sumnja se na trostruko ubistvo. Kako Morava info saznaje, na žrtvama su uočljive ubodne rane. Policija obezbeđuje mesto na kom se desio zločin, na terenu su i ekipe Hitne pomoći. Obavešteno je i nadležno tužilaštvo. Zvaničnih informacija o ovom tragičnom događaju još uvek nema. Izvor: Morava info