Pronađena tri beživotna tela u kući u naselju kod “Slobode“, sumnja se na ubistvo

Morava info pre 15 minuta  |  Morava info
Pronađena tri beživotna tela u kući u naselju kod “Slobode“, sumnja se na ubistvo

ČAČAK – Tokom jutarnjih sati u naselju kod fabrike “Sloboda“ dogodio se težak zločin u porodičnoj kući.

Prema za sada još uvek nezvaničnim informacijama, u kući su pronađena tri beživotna tela, a sumnja se na trostruko ubistvo. Kako Morava info saznaje, na žrtvama su uočljive ubodne rane. Policija obezbeđuje mesto na kom se desio zločin, na terenu su i ekipe Hitne pomoći. Obavešteno je i nadležno tužilaštvo. Zvaničnih informacija o ovom tragičnom događaju još uvek nema. Izvor: Morava info
Otvori na moravainfo.rs

Povezane vesti »

U Čačku pronađena tri tela: Uviđaj u toku

U Čačku pronađena tri tela: Uviđaj u toku

Euronews pre 15 minuta
(Foto, video) Iz porodične kuće izneta 3 tela Prve slike jezivog zločina u Čačku: Sve vrvi od policije, tu je i Hitna pomoć…

(Foto, video) Iz porodične kuće izneta 3 tela Prve slike jezivog zločina u Čačku: Sve vrvi od policije, tu je i Hitna pomoć

Blic pre 11 minuta
Višestruko ubistvo u Čačku! Stravičan zločin u porodičnoj kući

Višestruko ubistvo u Čačku! Stravičan zločin u porodičnoj kući

Blic pre 16 minuta
Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Ozon press pre 21 minuta
U Čačku pronađena tri tela, uviđaj u toku

U Čačku pronađena tri tela, uviđaj u toku

NIN pre 15 minuta
Crna subota u Čačku: Trostruko ubistvo u porodičnoj kući

Crna subota u Čačku: Trostruko ubistvo u porodičnoj kući

Glas Zapadne Srbije pre 21 minuta
Novi detalji sa mesta zločina! Tela pronađena u porodičnoj kući, policija i forenzičari na licu mesta

Novi detalji sa mesta zločina! Tela pronađena u porodičnoj kući, policija i forenzičari na licu mesta

Dnevnik pre 5 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakTužilaštvoMorava

Hronika, najnovije vesti »

Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

N1 Info pre 26 minuta
U Čačku pronađena tri tela: Uviđaj u toku

U Čačku pronađena tri tela: Uviđaj u toku

Euronews pre 15 minuta
Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Tri beživotna tela pronađena u kući u Čačku

Nova pre 21 minuta
Kuća užasa u Dolovu gde su Kinezi zatočili, silovali i mučili sunarodnice: Policija pronašla tragove krvi

Kuća užasa u Dolovu gde su Kinezi zatočili, silovali i mučili sunarodnice: Policija pronašla tragove krvi

Pravda pre 16 minuta
Pronađena tri beživotna tela u kući u Čačku

Pronađena tri beživotna tela u kući u Čačku

Danas pre 6 minuta