Gradonačelnik Severne Mitrovice: Zatekli smo katastrofu u opštini, deo imovine nestao, ikone oskrnavljene

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je danas da su novi gradonačelnici u opštinama sa većinskim srpskim stanovništvom, koji su juče stupili na dužnost, u opštinskim zgradama zatekli "tužno, razočaravajuće i katastrofalno" stanje, da je deo imovine nestao a da su ikone u njima oskrnavljene.

On je za TV Prva ocenio da to pokazuje odnos Prištine prema srpskom narodu i građanimau četiri opštine na severu Kosova - Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku. "Poznato vam je da je u opštini Zvečan zgrada u izuzetno lošem, katastrofalnom stanju, gde su nestale slike koje su imale izuzetnu vrednost. Takođe, ikone su oštećene, da su, da kažemo, izrezane oči svetaca na tim ikonama, zaista jedna jako tužna, razočaravajuća slika koju su kolege