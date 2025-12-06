Sutra oblačno i hladno u Srbiji: Kiša, magla na planinama i temperature do 10°C

Serbian News Media pre 3 sata
Sutra oblačno i hladno u Srbiji: Kiša, magla na planinama i temperature do 10°C

U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo vreme. Magle će veći deo dana biti u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije. Duvaće slab, promenljiv jugoistočni vetar, a u košavskom području ujutro i pre podne umerene snage. Najniža temperatura od tri do šest, a najviša od sedam do 10. U Beogradu oblačno i hladno vreme, povremeno sa slabom kišom. Jugoistočni vetar biće pre podne umeren, a popodne će oslabiti. Temperatura od šest do osam. U Srbiji sledeće sedmice
Večeras stiže sneg u delove Srbije: RHMZ objavio novu najavu vremena

Vremenska prognoza 7. decembar 2025.

Marko Čubrilo objašnjava da li će decembar proći bez snega: Ova neobična pojava više nam nije tako strana; evo kako će biti u…

Tokom večeri i noći oblačno, uz kišu i sneg: Evo gde će sutra veći deo dana biti magle

RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakva nas temperatura očekuje do kraja nedelje

Budite na oprezu! RHMZ objavio najnoviju prognozu: Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Neuobičajena pojava će se desiti na kraju godine: Čubrilo otkrio hoće li decembar proći bez prave zime

Marko Čubrilo objašnjava da li će decembar proći bez snega: Ova neobična pojava više nam nije tako strana; evo kako će biti u…

Vremenska prognoza 7. decembar 2025.

Večeras stiže sneg u delove Srbije: RHMZ objavio novu najavu vremena

Tokom večeri i noći oblačno, uz kišu i sneg: Evo gde će sutra veći deo dana biti magle

U Novom sadu osnovano preduzeće "Gas infrastruktura"

