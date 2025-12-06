Biti ili ne biti meč za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Sputnik pre 46 minuta
Biti ili ne biti meč za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Rukometašice Srbije igraju protiv selekcije Crne Gore u subotu od 15.30 odlučujući meč za plasman u četvrtfinale na Svetskom prvenstvu.

Posle iznenađujućeg remija sa Farskim ostrvima, Srbija je zakomplikovala put ka četvrtfinalu, ali dobra vest je da i dalje sve zavisi od naših rukometašica. Srbija će direktan plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva obezbediti u dva slučaja, ako pobedi Crnu Goru ili odigra nerešeno sa tim protivnicama u meču koji se igra u subotu od 15.30. Čak i slučaju poraza srpske rukometašice mogu da izbore prolaz dalje, ali ukoliko dođe do toga moraće da se poklopi još
RukometSvetsko prvenstvoCrna GoraFarska OstrvaIzborisport

