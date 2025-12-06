Ovoga nigde nema, sem u Srbiji: Gost na utakmicu došao u istoj boji dresova, pa nosio majice preko...

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs
Ovoga nigde nema, sem u Srbiji: Gost na utakmicu došao u istoj boji dresova, pa nosio majice preko...

Košarkaši Sloge iz Kraljeva su upisali pobedu u 10. kolu Košarkaške lige Srbije, pošto su u gostima bili bolji od Tamiša u Pančevu sa 81:71, dok je ovaj meč obeležila i jedna nesvakidašnja situacija, koja se stvarno retko viđa.

Naime, Sloga je bila gost na ovom meču u Hali sportova Strelište, gde je bilo 150 gledalaca, ali, ono što nisu znali gosti iz Kraljeva je to da Tamiš kao domaćin ima belu boju dresova. Sloga je došla takođe sa belim, te je došlo do problema. Naravno da utakmica nije mogla da se igra, zbog čega su morali da se snađu i obuku crvene majice preko dresa. Sloga je na kraju upisala pobedu, a najbolji su bili Muhamed i Milošević sa po 19 poena, Vasić je dodao 16, Mušikić
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

ABA lige! Drama u Novom Mestu, Krka pobedila Borac!

ABA lige! Drama u Novom Mestu, Krka pobedila Borac!

Kurir pre 7 minuta
Numanović nacrtao pobedu: Novi Pazar – Ivanjica 83:72

Numanović nacrtao pobedu: Novi Pazar – Ivanjica 83:72

RTV Novi Pazar pre 42 minuta
Borcu uzalud veliki povratci, Krka odbranila domaći teren: Srpski klub pao u finišu!

Borcu uzalud veliki povratci, Krka odbranila domaći teren: Srpski klub pao u finišu!

Hot sport pre 27 minuta
Krka dobila triler protiv Borca iz Čačka

Krka dobila triler protiv Borca iz Čačka

Sport klub pre 27 minuta
Borac od ponora od prosute pobede, Uskoković tragičar protiv Krke

Borac od ponora od prosute pobede, Uskoković tragičar protiv Krke

Sportske.net pre 32 minuta
Borac se kasno probudio u Novom Mestu

Borac se kasno probudio u Novom Mestu

B92 pre 33 minuta
ABA liga! Pobeda Spartaka nad Megom!

ABA liga! Pobeda Spartaka nad Megom!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPančevoKraljevoKls

Regioni, najnovije vesti »

ABA lige! Drama u Novom Mestu, Krka pobedila Borac!

ABA lige! Drama u Novom Mestu, Krka pobedila Borac!

Kurir pre 7 minuta
Počinje legalizaciona groznica Upiši kuću ili je zauvek zaboravi - Nišlije se hvataju za glavu!

Počinje legalizaciona groznica Upiši kuću ili je zauvek zaboravi - Nišlije se hvataju za glavu!

Alo pre 7 minuta
Crveni nezaustavljivi – Vojvodina pala u Kragujevcu bez osvojenog seta

Crveni nezaustavljivi – Vojvodina pala u Kragujevcu bez osvojenog seta

Glas Šumadije pre 52 minuta
Protest u Svilajncu – svaki čovek, svaki grad su važni (VIDEO)

Protest u Svilajncu – svaki čovek, svaki grad su važni (VIDEO)

Glas Šumadije pre 1 sat
Numanović nacrtao pobedu: Novi Pazar – Ivanjica 83:72

Numanović nacrtao pobedu: Novi Pazar – Ivanjica 83:72

RTV Novi Pazar pre 42 minuta