Ovoga nigde nema, sem u Srbiji: Gost na utakmicu došao u istoj boji dresova, pa nosio majice preko...

Košarkaši Sloge iz Kraljeva su upisali pobedu u 10. kolu Košarkaške lige Srbije, pošto su u gostima bili bolji od Tamiša u Pančevu sa 81:71, dok je ovaj meč obeležila i jedna nesvakidašnja situacija, koja se stvarno retko viđa.

Naime, Sloga je bila gost na ovom meču u Hali sportova Strelište, gde je bilo 150 gledalaca, ali, ono što nisu znali gosti iz Kraljeva je to da Tamiš kao domaćin ima belu boju dresova. Sloga je došla takođe sa belim, te je došlo do problema. Naravno da utakmica nije mogla da se igra, zbog čega su morali da se snađu i obuku crvene majice preko dresa. Sloga je na kraju upisala pobedu, a najbolji su bili Muhamed i Milošević sa po 19 poena, Vasić je dodao 16, Mušikić