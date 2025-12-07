Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju "Svoj na svome": Evo šta vam je sve potrebno

Alo pre 13 minuta
Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju "Svoj na svome": Evo šta vam je sve potrebno

Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) počinje u ponedeljak, 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave. Građani će moći da podnesu prijavu u 547 pošta širom Srbije, kao i na još 150 lokacija koje će biti dostupne do kraja godine, a uz pomoć ovlašćenih službenika pošte koji će za njih popuniti i podneti elektronsku prijavu. Troškovi
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

U Srbiji od sutra počinje prijavljivanje za legalizaciju objekata

U Srbiji od sutra počinje prijavljivanje za legalizaciju objekata

Sputnik pre 8 minuta
Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju "Svoj na svome": Evo šta vam je sve potrebno

Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju "Svoj na svome": Evo šta vam je sve potrebno

B92 pre 38 minuta
Sutra počinje upis nelegalnih objekata: Ovo su detalji

Sutra počinje upis nelegalnih objekata: Ovo su detalji

Radio 021 pre 1 sat
Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju na osnovu zakona Svoj na svome

Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju na osnovu zakona Svoj na svome

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

legalizacija

Društvo, najnovije vesti »

Pada temperatura: Kakvo nas vreme očekuje od ponedeljka

Pada temperatura: Kakvo nas vreme očekuje od ponedeljka

N1 Info pre 18 minuta
Oblačno i hladno, mestimično s kišom, najviše od 7 do 10 stepeni

Oblačno i hladno, mestimično s kišom, najviše od 7 do 10 stepeni

RTV pre 28 minuta
Nastavak Festivala BUNT 13.0: Veče posvećeno kompozitoru Milanu Mihajloviću

Nastavak Festivala BUNT 13.0: Veče posvećeno kompozitoru Milanu Mihajloviću

Beta pre 23 minuta
Čemu izbori?

Čemu izbori?

Danas pre 43 minuta
Povratak koji niste čekali: Kritika filma „Povratak Žikine Dinastije“

Povratak koji niste čekali: Kritika filma „Povratak Žikine Dinastije“

Nova pre 33 minuta