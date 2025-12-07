Zvezda zove na utakmicu i druženje sa Arnautovićem i Jagom VIDEO

Fudbalski klub Crvene zvezde organizuje druženje sa Markom Arnautovićem i košarkašem crveno-belih Jagom dos Santosom uoči utakmice sa Vojvodinom.

Zvezda u nedelju dočekuje ekipu Vojvodinu (17.00) u derbiju 18. kola Superlige Srbije, a pola sata pred meč, kod "Super Zvezdaš" ulaza, navijači će imati priliku da se druže sa Arnautovićem i Dos Santosom. "Danas od 16:30, pred meč sa ekipom Vojvodine, zvezdaši će imati priliku da se druže sa Markom Arnautovićem i Jagom dos Santosom kod 'Super zvezdaš’' ulaza na istočnoj tribini Marakane, na istom mestu gde će biti izloženi i trofeji iz Tokija. Vidimo se!",