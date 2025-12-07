Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

BBC News pre 10 minuta | Pol Njie; Tomas Nadi - BBC

BTV Vojnici su se pojavili na državnoj televiziji rano u nedelju ujutru rekavši da suspenduju ustav

Ministar unutrašnjih poslova Benina kazao je tokom obraćanja na nacionalnoj televiziji da je pokušaj puča u ovoj zapadnoafričkoj zemlji propao.

Prethodno se na državnoj televiziji u nedelju rano ujutru obratila grupa vojnika, predvođena pukovnikom Paskalom Tigriom, tvrdeći da su zbacili predsednika Patrisa Talona i suspendovali ustav.

Francuska ambasada u Beninu objavila je na društvenim mrežama da je prijavljena pucnjava u blizini predsednikove rezidencije u glavnom gradu Kotonu, gde je i sedište vlade.

Očevici su ispričali za BBC da su čuli pucnjeve i da su pojedini novinari, koji rade za državnu televiziju, držani kao taoci.

Savetnik predsednika rekao je za BBC da je predsednik na bezbednom u Ambasadi Francuske.

„Rano u nedelju ujutru, 7. decembra 2025, mala grupa vojnika pokrenula je puč kako bi destabilizovala državu i njene institucije", rekao je Alasan Seidou, ministar unutrašnjih poslova.

„Suočeni sa ovom situacijom, oružane snage Benina i njihove vođe, odane zakletvi, ostali su verni republici. Njihov odgovor omogućio im je da zadrže kontrolu i osujete pokušaj puča. Vlada stoga apeluje na stanovnike da nastave normalno sa svojim aktivnostima."

Kotonu su nadletali helikopteri, dok je vojska blokirala pojedine ulice u gradu.

Benin, nekadašnja francuska kolonija, smatra se jednom od stabilnijih demokratija u Africi.

Iako je jedan od najvećih proizvođača pamuka na kontinentu, nalazi se među najsiromašnijim državama sveta.

Francuska i ruska ambasada apelovali su na njihove državljane da ne izlaze napolje.

Američka ambasada savetuje da se izbegava Kotonu, posebno deo oko predsedničke rezidencije.

Vojnici koji su predvodili puč kritikovali su način na koji Talon vodi državu.

„Vojska se zaklinje da će narodu Benina vratiti nadu o istinski novom vremenu, u kome će vladati bratstvo, pravda i rad", pisalo je u saopštenju koje je pročitao jedan od vojnika.

Talon (67) se smatra saveznikom Zapada.

Njegov drugi mandat završava se sledeće godine i izbori su zakazani za april.

Biznismen, poznat i kao „kralj pamuka", došao je na vlast pobedom na izborima 2016.

On je obećao da neće tražiti treći mandat i podržao je ministra finansija za njegovog naslednika.

Talonove pristalice ga hvale zbog privrednog razvoja, ali je njegova vlada i kritikovana zbog gušenja drugačijeg mišljenja.

AFP Predsednik Patrik Talon, poznat i kao „kralj pamuka", kazao je da će se povući posle završetka drugog mandata sledeće godine

Pokušaj puča u Beninu dolazi posle samo nedelju dana od kada je u susednoj Gvineji Bisao sa vlasti zbačen Umaro Sisoko Embalo.

U poslednjih nekoliko godina u više zapadnoafričkih država (Burkina Faso, Mali, Niger) odigrali su se pučevi, što je pojačalo strahove da se bezbednosna situacija u regionu pogoršava.

Rusija je ojačala veze sa državama u Sahelskoj regiji poslednjih godina.

Burkina Faso, Mali i NIger su napustili zapadnoafrički regionalni savez i formirali sopstvenu grupu - Savez sahelskih država.

Nekoliko proruskih influensera slavili su na društvenim mrežama vesti o puču.

Džihadisti su poslednjih godina sve aktivniji u Beninu dok se grupe povezane sa Islamskom državom i Al Kaidom šire ka severu.

