BBC vesti na srpskom

Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Savetnik predsednika rekao je za BBC da je predsednik Patris Talon na bezbednom u Ambasadi Francuske.

BBC News pre 10 minuta  |  Pol Njie; Tomas Nadi - BBC
fotografija televizijskog programa dok vojnici govore
BTV
Vojnici su se pojavili na državnoj televiziji rano u nedelju ujutru rekavši da suspenduju ustav

Ministar unutrašnjih poslova Benina kazao je tokom obraćanja na nacionalnoj televiziji da je pokušaj puča u ovoj zapadnoafričkoj zemlji propao.

Prethodno se na državnoj televiziji u nedelju rano ujutru obratila grupa vojnika, predvođena pukovnikom Paskalom Tigriom, tvrdeći da su zbacili predsednika Patrisa Talona i suspendovali ustav.

Francuska ambasada u Beninu objavila je na društvenim mrežama da je prijavljena pucnjava u blizini predsednikove rezidencije u glavnom gradu Kotonu, gde je i sedište vlade.

Očevici su ispričali za BBC da su čuli pucnjeve i da su pojedini novinari, koji rade za državnu televiziju, držani kao taoci.

Savetnik predsednika rekao je za BBC da je predsednik na bezbednom u Ambasadi Francuske.

„Rano u nedelju ujutru, 7. decembra 2025, mala grupa vojnika pokrenula je puč kako bi destabilizovala državu i njene institucije", rekao je Alasan Seidou, ministar unutrašnjih poslova.

„Suočeni sa ovom situacijom, oružane snage Benina i njihove vođe, odane zakletvi, ostali su verni republici. Njihov odgovor omogućio im je da zadrže kontrolu i osujete pokušaj puča. Vlada stoga apeluje na stanovnike da nastave normalno sa svojim aktivnostima."

Kotonu su nadletali helikopteri, dok je vojska blokirala pojedine ulice u gradu.

Benin, nekadašnja francuska kolonija, smatra se jednom od stabilnijih demokratija u Africi.

Iako je jedan od najvećih proizvođača pamuka na kontinentu, nalazi se među najsiromašnijim državama sveta.

Francuska i ruska ambasada apelovali su na njihove državljane da ne izlaze napolje.

Američka ambasada savetuje da se izbegava Kotonu, posebno deo oko predsedničke rezidencije.

Vojnici koji su predvodili puč kritikovali su način na koji Talon vodi državu.

„Vojska se zaklinje da će narodu Benina vratiti nadu o istinski novom vremenu, u kome će vladati bratstvo, pravda i rad", pisalo je u saopštenju koje je pročitao jedan od vojnika.

Talon (67) se smatra saveznikom Zapada.

Njegov drugi mandat završava se sledeće godine i izbori su zakazani za april.

Biznismen, poznat i kao „kralj pamuka", došao je na vlast pobedom na izborima 2016.

On je obećao da neće tražiti treći mandat i podržao je ministra finansija za njegovog naslednika.

Talonove pristalice ga hvale zbog privrednog razvoja, ali je njegova vlada i kritikovana zbog gušenja drugačijeg mišljenja.

Patrik Talon
AFP
Predsednik Patrik Talon, poznat i kao „kralj pamuka", kazao je da će se povući posle završetka drugog mandata sledeće godine

Pokušaj puča u Beninu dolazi posle samo nedelju dana od kada je u susednoj Gvineji Bisao sa vlasti zbačen Umaro Sisoko Embalo.

U poslednjih nekoliko godina u više zapadnoafričkih država (Burkina Faso, Mali, Niger) odigrali su se pučevi, što je pojačalo strahove da se bezbednosna situacija u regionu pogoršava.

Rusija je ojačala veze sa državama u Sahelskoj regiji poslednjih godina.

Burkina Faso, Mali i NIger su napustili zapadnoafrički regionalni savez i formirali sopstvenu grupu - Savez sahelskih država.

Nekoliko proruskih influensera slavili su na društvenim mrežama vesti o puču.

Džihadisti su poslednjih godina sve aktivniji u Beninu dok se grupe povezane sa Islamskom državom i Al Kaidom šire ka severu.

https://www.youtube.com/watch?v=g_8WV1rUt5E

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.07.2025)

BBC News
„Dizajn poput džeza": Svetsko nasleđe jedinstvenog arhitekte Frenka Gerija

„Dizajn poput džeza": Svetsko nasleđe jedinstvenog arhitekte Frenka Gerija

BBC News pre 1 sat
Najmanje 33 dece poginulo u napadu na obdanište u Sudanu

Najmanje 33 dece poginulo u napadu na obdanište u Sudanu

BBC News pre 3 sata
Tajna nad tajnama: Kako je moj drugar Den Braun prodao 250.000.000 knjiga

Tajna nad tajnama: Kako je moj drugar Den Braun prodao 250.000.000 knjiga

BBC News pre 55 minuta
Holivudska priča dvoje zaljubljenih tinejdžera koji su posle 40 godina pronašli jedno drugo i njihovu ćerku

Holivudska priča dvoje zaljubljenih tinejdžera koji su posle 40 godina pronašli jedno drugo i njihovu ćerku

BBC News pre 6 sati
Vitlejem zasijao pred Božić prvi put od početka rata u Gazi

Vitlejem zasijao pred Božić prvi put od početka rata u Gazi

BBC News pre 6 sati
BBC News

Povezane vesti »

Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Danas pre 5 minuta
Puč u Beninu: Vojska se pojavila na TV i objavila da raspušta vladu i preuzima vlast

Puč u Beninu: Vojska se pojavila na TV i objavila da raspušta vladu i preuzima vlast

N1 Info pre 1 sat
Vojnici upali na televiziju i objavili da preuzimaju vlast: Dramatično stanje u afričkoj državi (video)

Vojnici upali na televiziju i objavili da preuzimaju vlast: Dramatično stanje u afričkoj državi (video)

Mondo pre 1 sat
Vojska upala na televiziju i rekla da je svrgla predsednika, usledio munjevit obrt: Propao pokušaj puča

Vojska upala na televiziju i rekla da je svrgla predsednika, usledio munjevit obrt: Propao pokušaj puča

Telegraf pre 1 sat
Propao državni udar u Beninu: Ministar unutrašnjih poslova izjavio da su oružane snage sprečile pokušaj puča

Propao državni udar u Beninu: Ministar unutrašnjih poslova izjavio da su oružane snage sprečile pokušaj puča

Nedeljnik pre 2 sata
Ovu zemlju je letos posetio Marko Đurić: U Beninu puč, vojska raspustila vladu i preuzela vlast

Ovu zemlju je letos posetio Marko Đurić: U Beninu puč, vojska raspustila vladu i preuzela vlast

Danas pre 2 sata
Vojni puč u Beninu

Vojni puč u Beninu

Vesti online pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministar unutrašnjih poslovaBBCFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Merc i Netanjahu u Jerusalimu razgovarali o Pojasu Gaze i odgovornosti Nemačke u Holokaustu

Merc i Netanjahu u Jerusalimu razgovarali o Pojasu Gaze i odgovornosti Nemačke u Holokaustu

Beta pre 35 minuta
Evropski mediji: Trampova doktrina ponizila Evropu, čije vođe ćute

Evropski mediji: Trampova doktrina ponizila Evropu, čije vođe ćute

Beta pre 45 minuta
Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

BBC News pre 10 minuta
Medvedev: Strategija nacionalne bezbednosti SAD daje mogućnost za dijalog sa Rusijom

Medvedev: Strategija nacionalne bezbednosti SAD daje mogućnost za dijalog sa Rusijom

RTV pre 0 minuta
Evropski mediji: Trampova doktrina ponizila Evropu, a vođe ćute

Evropski mediji: Trampova doktrina ponizila Evropu, a vođe ćute

Nova pre 50 minuta