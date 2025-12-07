ECOWAS šalje snage u Benin

Politika pre 1 sat
ECOWAS šalje snage u Benin

Naređeno hitno raspoređivanje vojnika nakon pokušaja državnog udara

Ekonomska zajednica država zapadne Afrike (ECOWAS) saopštila je danas da je naredila hitno raspoređivanje vojnika, odnosno delova svojih Stalnih snaga u Benin, nakon što je u toj zemlji sprečen pokušaj državnog udara. U saopštenju se navodi da se vojnici iz Nigerije, Sijera Leonea, Obale Slonovače i Gane upućuju kako bi „podržali vladu i Republikansku armiju Benina u očuvanju ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Republike Benin”, prenosi Frans 24.
Ključne reči

GanaRojtersAfrika

