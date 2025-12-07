Predsednik Benina: Sprečen pokušaj državnog udara, svi učesnici biće kažnjeni

PORTO NOVO - Predsednik Benina Patris Talon izjavio je danas da su vlada i oružane snage Benina sprečile pokušaj državnog udara u toj zemlji koji je izvela grupa vojnika, poručivši da će odgovorni biti kažnjeni.

Talon je rekao da je "brza mobilizacija lolajnih snaga omogućila da se avanturisti zaustave" i dodao da "izdaja neće ostati nekažnjena", preneo je Rojters. Portparol vlade Vilfrid Leandre Ungbedži ranije je saopštio da je do sada uhapšeno 14 osoba u vezi sa pokušajem puča, bez navođenja detalja. "Oružane snage Benina i njihovo rukovodstvo ostali su verni zakletvi i posvećeni republici", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Alasan Seidu u obraćanju na državnoj