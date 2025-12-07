Predsednik Benina: Sprečen pokušaj državnog udara, svi učesnici biće kažnjeni

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
Predsednik Benina: Sprečen pokušaj državnog udara, svi učesnici biće kažnjeni

PORTO NOVO - Predsednik Benina Patris Talon izjavio je danas da su vlada i oružane snage Benina sprečile pokušaj državnog udara u toj zemlji koji je izvela grupa vojnika, poručivši da će odgovorni biti kažnjeni.

Talon je rekao da je "brza mobilizacija lolajnih snaga omogućila da se avanturisti zaustave" i dodao da "izdaja neće ostati nekažnjena", preneo je Rojters. Portparol vlade Vilfrid Leandre Ungbedži ranije je saopštio da je do sada uhapšeno 14 osoba u vezi sa pokušajem puča, bez navođenja detalja. "Oružane snage Benina i njihovo rukovodstvo ostali su verni zakletvi i posvećeni republici", izjavio je ministar unutrašnjih poslova Alasan Seidu u obraćanju na državnoj
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Predsednik Benina: Sprečen pokušaj državnog udara, svi učesnici biće kažnjeni

Predsednik Benina: Sprečen pokušaj državnog udara, svi učesnici biće kažnjeni

Euronews pre 9 minuta
Pokušan vojni puč, predsednik na sigurnom, pučisti tvrde: Uzeli smo nacionalnu televiziju!

Pokušan vojni puč, predsednik na sigurnom, pučisti tvrde: Uzeli smo nacionalnu televiziju!

Dnevnik pre 9 minuta
ECOWAS šalje snage u Benin

ECOWAS šalje snage u Benin

Politika pre 19 minuta
Benin na ivici haosa: Vojska tvrdi da je sprečila puč

Benin na ivici haosa: Vojska tvrdi da je sprečila puč

B92 pre 44 minuta
Ministar unutrašnjih poslova Benina: Osujećen vojni puč

Ministar unutrašnjih poslova Benina: Osujećen vojni puč

NIN pre 5 sati
(Video) Vojska upala na TV i objavila dramatičnu vest! "Predsednik je svrgnut, preuzimamo vlast": Pucnjava u blizini palate…

(Video) Vojska upala na TV i objavila dramatičnu vest! "Predsednik je svrgnut, preuzimamo vlast": Pucnjava u blizini palate, pokušaj puča u Beninu

Blic pre 5 sati
Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Pokušaj puča u Beninu propao zahvaljujući lojalistima, kaže ministar unutrašnjih poslova

Radio 021 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersMinistar unutrašnjih poslova

Svet, najnovije vesti »

Italija šalje pomoć Ukrajini, Meloni potvrdila podršku: Zelenski nastavlja razgovore sa evropskim liderima

Italija šalje pomoć Ukrajini, Meloni potvrdila podršku: Zelenski nastavlja razgovore sa evropskim liderima

Blic pre 4 minuta
(Video) Otkriveno čemu služi Putinovo tajno dugme: Pojavio se novi snimak sastanka sa Trampovim ljudima, jedan detalj svima…

(Video) Otkriveno čemu služi Putinovo tajno dugme: Pojavio se novi snimak sastanka sa Trampovim ljudima, jedan detalj svima zapao za oko

Blic pre 14 minuta
"Evropa će biti izbrisana" Trampov skandalozni dokument izazvao gnev, jedna stvar o Putinu najviše zabrinjava, odmah reagovala…

"Evropa će biti izbrisana" Trampov skandalozni dokument izazvao gnev, jedna stvar o Putinu najviše zabrinjava, odmah reagovala Moskva: "Slaže se sa našom vizijom"

Blic pre 1 sat
Izraelska vojska ubila dva Palestinca – Jedan od dvojice ubijenih nije bio umešan u napad

Izraelska vojska ubila dva Palestinca – Jedan od dvojice ubijenih nije bio umešan u napad

Danas pre 44 minuta
Sećanje na porodicu Zec: Komemoracija ubijenima u Zagrebu 1991.

Sećanje na porodicu Zec: Komemoracija ubijenima u Zagrebu 1991.

Danas pre 1 sat