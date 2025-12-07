Napad na jednom od najprometnijih aerodroma u Evropi! Naoružana policija opkolila lice mesta, ljudi zaglavljeni: "Poprskali su ih ovim, a onda pobegli"

Incident se dogodio na jednom od najprometnijih aerodroma u Londonu Sve potrebne mere se preduzimaju kako bi se osigurala bezbednost ljudi Hitne službe, među kojima je i naoružana policija, upravo reaguju na "incident" na aerodromu Hitrou u Londonu.

Kako prenose tamošnji mediji, nekoliko ljudi je povređeno na aerodromu Hitrou. Londonska Hitna pomoć je saopštila da je u 8.40 časova proglašen "ozbiljan incident". Došlo je do poremećaja u radu metroa i železnice. Na društvenim mrežama su objavljeni snimci na kojima se vidi kako naoružana policija pretražuje parking na aerodromu Hitrou, dok su vozači i dalje zaglavljeni u svojim automobilima. - Ko zna šta se dešava na Hitrou T3, zaglavljen sam ovde skoro sat