Policija: 21 osoba povređena u incidentu sa biber sprejom na Hitrou

LONDON - Londonska policija saopštila je danas da je na aerodromu Hitrou došlo do incidenta u kojem je grupa muškaraca, prskajući biber sprejom ženu u liftu na parkingu jednog terminala, koju su potom i opljačkali, povredila još 20 osoba koje su se zadesile u liftu i okolini.

Do napada je došlo u liftu parkinga Terminala 3, a efekti spreja zahvatili su i druge osobe u liftu i okolini, rekao je policijski komandant Piter Stivens, prenosi Skaj njuz. Policija je pozvana u 8.11 časova po lokalnom vremenu, a naoružani službenici uhapsili su 31-godišnjeg muškarca pod sumnjom za napad, devet minuta nakon prijave. On je i dalje u pritvoru, dok istraga i dalje traje u cilju pronalaska drugih osumnjičenih. Londonska Hitna pomoć zbrinula je 21