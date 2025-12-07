Oglasila se policija nakon napada na Hitrou: Zbrinuta 21 osoba

B92 pre 1 sat
Oglasila se policija nakon napada na Hitrou: Zbrinuta 21 osoba

Londonska policija saopštila je da je na aerodromu Hitrou došlo do incidenta u kojem je grupa muškaraca, prskajući biber sprejom ženu u liftu na parkingu jednog terminala, koju su potom i opljačkali, povredila još 20 osoba koje su zadesile u liftu i okolini.

Do napada je došlo u liftu parkinga Terminala 3, a efekti spreja zahvatili su i druge osobe u liftu i okolini, rekao je policijski komandant Piter Stivens, prenosi Skaj njuz. Policija je pozvana u 8.11 časova po lokalnom vremenu, a naoružani službenici uhapsili su 31-godišnjeg muškarca pod sumnjom za napad, devet minuta nakon prijave. On je i dalje u pritvoru, dok istraga i dalje traje u cilju pronalaska drugih osumnjičenih. Londonska Hitna pomoć zbrinula je 21
