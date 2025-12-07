Prijava za legalizaciju počinje sutra: informacije, uslovi i prijava za građane Srbije na jednom mestu

Blic pre 35 minuta
Prijava za legalizaciju počinje sutra: informacije, uslovi i prijava za građane Srbije na jednom mestu

Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) počinje zvanično počinje sutra.

Novi propisi donose jasna pravila o proceduri, potrebnoj dokumentaciji i visini naknada, a cilj države je da većina objekata bude upisana na stvarne vlasnike. Zakon precizira koje nepokretnosti ne mogu da se legalizuju: 1. objekti izgrađeni u zaštićenim zonama, prirodnim, kulturnim i vodnim rezervatima, kao i u pojasu eksproprijacije auto-puteva i brzih saobraćajnica. 2. ne podležu legalizaciji ni objekti podignuti na tuđem privatnom zemljištu, javnim površinama, u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sutra počinje legalizacija po novim pravilima: Evo šta je potrebno da bi bili "Svoj na svome"

Sutra počinje legalizacija po novim pravilima: Evo šta je potrebno da bi bili "Svoj na svome"

Kurir pre 5 minuta
Kreće legalizacija! Od sutra građani mogu da prijave nelegalne objekte i ozakone imovinu. Ovo su detalji šta vam je potrebno

Kreće legalizacija! Od sutra građani mogu da prijave nelegalne objekte i ozakone imovinu. Ovo su detalji šta vam je potrebno

Dnevnik pre 45 minuta
Prijavljivanje nelegalnih objekata počinje sutra – kakva je procedura i šta građani treba da znaju

Prijavljivanje nelegalnih objekata počinje sutra – kakva je procedura i šta građani treba da znaju

RTS pre 1 sat
U Srbiji od sutra počinje prijavljivanje za legalizaciju objekata

U Srbiji od sutra počinje prijavljivanje za legalizaciju objekata

Sputnik pre 1 sat
Sutra počinje upis nelegalnih objekata: Ovo su detalji

Sutra počinje upis nelegalnih objekata: Ovo su detalji

Ozon pre 1 sat
Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju "Svoj na svome": Evo šta vam je sve potrebno

Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju "Svoj na svome": Evo šta vam je sve potrebno

Alo pre 1 sat
Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju "Svoj na svome": Evo šta vam je sve potrebno

Sutra počinje prijava objekata za legalizaciju "Svoj na svome": Evo šta vam je sve potrebno

B92 pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

legalizacijaEksproprijacija

Društvo, najnovije vesti »

Naslovne strane za nedelju, 7. decembar 2025. godine

Naslovne strane za nedelju, 7. decembar 2025. godine

Beta pre 5 minuta
Tabloidi napali „blokaderku-policajku“, MUP se pravda i utvrđuje njenu disciplinsku odgovornost

Tabloidi napali „blokaderku-policajku“, MUP se pravda i utvrđuje njenu disciplinsku odgovornost

Nova pre 0 minuta
Pre nego što stavite ukrase na jelku, obavezno uradite ovu stvar – rešićete se moguće neprijatnosti

Pre nego što stavite ukrase na jelku, obavezno uradite ovu stvar – rešićete se moguće neprijatnosti

Danas pre 15 minuta
Ivan 8 godina čeka novi bubreg: Svakog jutra se nada pozivu, a do tada živi sa dijalizom koja traje više od 4 sata dnevno

Ivan 8 godina čeka novi bubreg: Svakog jutra se nada pozivu, a do tada živi sa dijalizom koja traje više od 4 sata dnevno

Blic pre 5 minuta
RHMZ objavio kakvo će biti vreme danas

RHMZ objavio kakvo će biti vreme danas

Danas pre 5 minuta