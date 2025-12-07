RHMZ objavio kakvo će biti vreme danas

Danas pre 1 sat  |  FoNet
RHMZ objavio kakvo će biti vreme danas

Vreme u Srbiji danas će biti oblačno, hladnije nego juče i mestimično sa kišom, a na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana magla, a povremeno i slab sneg. Vetar slab, promenjivog pravca, u košavskom području još ujutro i pre podne umeren istočni i jugoistočni. Najviša temperatura biće od sedam do osam stepeni, na planinama do dva stepena iznad nule. U Beogradu oblačno i hladnije, povremeno sa slabom kišom. Vetar ujutro i pre podne umeren jugoistočni, posle podne u slabljenju.
