Sutra počinje prijavljivanje nelegalnih objekata – rok 60 dana

Jugmedia pre 14 minuta  |  JuGmedia
Sutra počinje prijavljivanje objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji omogućava građanima da nezakonito izgrađene objekte upišu u katastar uz niže troškove.

RTS javlja da se prijave mogu predati u bilo kojoj opštini, u 586 filijala „Pošta Srbije“, kao i putem internet stranice svojnasvome.gov.rs. Građani će za to imati rok od 60 dana, odnosno od 8. decembra do 8. februara. O prijavi objekta odlučuje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Procenjuje se da u Srbiji ima oko pet miliona nezakonito izgrađenih objekata.
