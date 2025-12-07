Turska upozorila: Ne mogu postojati dve vojske u Siriji

Kurir pre 1 sat  |  Rojters
Turski ministar spoljnih poslova Hakan Fidan rekao je danas da bi, ako američki plan za primirje u Gazi ne bude sproveden u narednu fazu, to predstavljalo "veliki neuspeh" za međunarodnu zajednicu i Vašington.

On je, na marginama foruma u Dohi, dodao da je za razoružavanje Hamasa neophodno formiranje kredibilne palestinske civilne administracije i proverene policije kao i da američki mirovni plan u 28 tačaka za Ukrajinu predstavlja dobru "polaznu osnovu". "Najpre moramo da vidimo da tehnički komitet Palestinaca preuzima upravljanje Gazom, a zatim da se formira policijska struktura, opet, palestinska, a ne Hamasova", rekao je Fidan, preneo je Rojters. Fidan je istakao da
