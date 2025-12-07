Sutra počinje prijavljivanje nelegalnih objekata, evo gde se mogu predati prijave

Sutra počinje prijavljivanje objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, koji omogućava građanima da nezakonito izgrađene objekte upišu u katastar uz niže troškove.

RTS javlja da se prijave mogu predati u bilo kojoj opštini, u 586 filijala “Pošta Srbije“, kao i putem internet stranice svojnasvome.gov.rs. Građani će za to imati rok od 60 dana, odnosno od 8. decembra do 8. februara, piše agencija Beta. O prijavi objekta odlučuje Agencija za prostorno planiranje i urbanizam. Procenjuje se da u Srbiji ima oko pet miliona nezakonito izgrađenih objekata. Izvor: Beta
