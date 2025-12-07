Incident na Hitrou: Više povređenih u napadu u parking garaži Terminala 3

Na aerodromu Hitrou u nedelju ujutru izbio je incident kada je grupa muškaraca u parking garaži Terminala 3 poprskala više ljudi biber-sprejem i potom pobegla.

Policija je ubrzo stigla na mesto događaja, a jedan muškarac je uhapšen zbog sumnje na napad. Više osoba je povređeno, ali nijedna nije životno ugrožena. Muškarac je uhapšen u nedelju nakon što je "grupa muškaraca" ispustila nešto što je možda bilo biber-sprej u parking garaži na londonskom aerodromu Hitrou, saopštila je policija. Incident se ne tretira kao terorizam, rekao je u saopštenju komandant Piter Stivens iz londonske Met policije. Policajci su pozvani