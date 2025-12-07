Sutra sastanak u Vučićevom kabinetu. Tema: energetska stabilnost i bezbednost zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće sutra se sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, saopšteno je danas iz Vučićevog kabineta.

Sastanak je najavljen za 11:15 u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu. Prethodni sastanak sa energetskim timovima održan je 2. decembra kada je Vučić saopštio da američke vlasti nisu odobrile licencu za nastavku rada Naftne industrije Srbije i da je srpska strana dala dozvolu za zatvaranje rafinerije Pančevo. Vučić je tada potvrdio da Rusi ne žele da prodaju NIS i „da im se ne prodaje“, ocenivši da nije u pitanju novac nego