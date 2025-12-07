Vučić sutra na važnom sastanku! Na dnevnom redu energetska stabilnost i bezbednost zemlje

Telegraf pre 7 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vučić sutra na važnom sastanku! Na dnevnom redu energetska stabilnost i bezbednost zemlje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje.

Kako je saopštila pres služba predsednika, sastanak će biti održan u 11.15 časova, u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Podsetimo, premijer Srbije, Đuro Macut, rekao je danas za RTS povodom sankcija NIS-u da je situacija pod kontrolom i potpuno stabilna u energetskom sektoru. "Trenutno je situacija u zemlji potpuno stabilna u energetskom sektoru, imamo kontrolisanu situaciju, nećemo imati nestašica, a život u Srbiji je potpuno normalan", istakao
