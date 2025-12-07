U Beninu puč: Vojska raspustila vladu i preuzela vlast

Nova pre 22 minuta  |  Autor: Beta
Grupa vojnika pojavila se danas na državnoj televiziji Benina i objavila da se raspušta vlada.

Reč je, kako izgleda, o puču, najnovijem u brojnim državnim udarima u Zapadnoj Africi. Grupa koja sebe naziva Vojni komitet za ponovno osnivanje, danas je objavila smenu predsednika i svih državnih institucija. Pedsednik Patris Talon bio je na vlasti od 2016. i trebalo je da ode idućeg aprila posle predsedničkih izbora. Izabranik Talonove partije, bivši ministar finansija Romulad Vadagni bio je favorit za pobedu na izborima. Izborna komisija odbila je opozicionog
