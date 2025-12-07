Na današnji dan: Rođen Uroš Predić, u Jugoslaviji donet zakon o nacionalizaciji

Radio 021 pre 1 sat  |  Beta
Na današnji dan: Rođen Uroš Predić, u Jugoslaviji donet zakon o nacionalizaciji

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 7. decembar.

43. p.n.e. - Umro je Marko Tulije Ciceron, rimski političar, pisac i čuveni govornik. 1815 - Streljan je Mišel Nej, najčuveniji Napoleonov maršal. Za zasluge u odbrani Francuske, u vreme restauracije Luja XVIII dobio je titulu pera (1814). Po povratku Napoleona u martu 1815. (Napoleonovih Sto dana) vratio se u njegovu službu i komandovao gardom u bici kod Vaterloa. Posle Napoleonovog poraza, uhvaćen je u begu, optužen za izdaju i osuđen na smrt. 1857 - Rođen je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 7. decembar: Usvojena deklaracija o ujedinjenju južnih Slovena, napadnut Perl Harbur...

Na današnji dan, 7. decembar: Usvojena deklaracija o ujedinjenju južnih Slovena, napadnut Perl Harbur...

N1 Info pre 1 sat
Vremeplov: Rođen srpski slikar Uroš Predić

Vremeplov: Rođen srpski slikar Uroš Predić

RTV pre 8 sati
Na današnji dan, 7. decembar

Na današnji dan, 7. decembar

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

JugoslavijaFrancuska

Društvo, najnovije vesti »

Pada temperatura: Kakvo nas vreme očekuje od ponedeljka

Pada temperatura: Kakvo nas vreme očekuje od ponedeljka

N1 Info pre 19 minuta
Oblačno i hladno, mestimično s kišom, najviše od 7 do 10 stepeni

Oblačno i hladno, mestimično s kišom, najviše od 7 do 10 stepeni

RTV pre 29 minuta
Nastavak Festivala BUNT 13.0: Veče posvećeno kompozitoru Milanu Mihajloviću

Nastavak Festivala BUNT 13.0: Veče posvećeno kompozitoru Milanu Mihajloviću

Beta pre 24 minuta
Čemu izbori?

Čemu izbori?

Danas pre 44 minuta
Povratak koji niste čekali: Kritika filma „Povratak Žikine Dinastije“

Povratak koji niste čekali: Kritika filma „Povratak Žikine Dinastije“

Nova pre 34 minuta