Na današnji dan: Rođen Uroš Predić, u Jugoslaviji donet zakon o nacionalizaciji

Donosimo vam pregled značajnih i zanimljivih istorijskih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 7. decembar.

43. p.n.e. - Umro je Marko Tulije Ciceron, rimski političar, pisac i čuveni govornik. 1815 - Streljan je Mišel Nej, najčuveniji Napoleonov maršal. Za zasluge u odbrani Francuske, u vreme restauracije Luja XVIII dobio je titulu pera (1814). Po povratku Napoleona u martu 1815. (Napoleonovih Sto dana) vratio se u njegovu službu i komandovao gardom u bici kod Vaterloa. Posle Napoleonovog poraza, uhvaćen je u begu, optužen za izdaju i osuđen na smrt. 1857 - Rođen je