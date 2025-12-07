Na današnji dan, 7. decembar

Danas je nedelja, 7. decembar, a ovo su neki od istorijskih događaja koji su obeležili današnji datum.

574 – U Carigradu je Tiberije II Konstantin proglašen za savladara psihički bolesnog cara Justina II. 1787 – Delaver je postao prva američka država koja je ratifikovala Ustav SAD. 1869 – Američki odmetnik Džesi Džejms je izvršio prvu potvrđenu pljačku banke u Galatinu u Misuriju. 1914 – Skupština Srbije usvojila je u Nišu u Prvom svetskom ratu Deklaraciju o ujedinjenju južnih Slovena u zajedničku državu. To je bilo prvi put da srpska vlada jugoslovensko ujedinjenje