SSP: Zaustaviti progon profesora i studenata u Novom Pazaru

“Aleksandar Vučić nikada neće oprostiti studentima to što su veličanstvenim protestom u Novom Pazaru pokazali da je njegova šešeljevska politika sejanja mržnje izmedu Srba i Bošnjaka doživela krah”, rekao je član Presedništva SSP Janko Veselinović u pisanoj izjavi.

On je naglasio da su Ministarstvo prosvete, na čelu sa Dejanom Vukom Stankovićem, zajedno sa rukovodstvom tog Univerziteta, bez posla ostavili već više od 30 profesora, a za svaki univerzitet u svetu to bi bilo katastrofalno. Dodao je da su studentski status izgubili brojni studenti, koji su aktivno učestovali na studenskim protestima i još istrajavaju na ispunjenju zahteva. “Ovaj progon univerzitetskih profesora i studenata ima posebno teške posledice jer ovakvi