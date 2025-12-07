Prijavljivanje nelegalnih objekata počinje sutra – kakva je procedura i šta građani treba da znaju

RTS pre 1 sat
Prijavljivanje nelegalnih objekata počinje sutra – kakva je procedura i šta građani treba da znaju

Sutra počinje prijavljivanje nelegalnih objekata po novom Zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima. Procenjuje se da ih u Srbiji ima oko pet miliona. Građani će objekte moći da prijave putem onlajn platforme, ali i u svim opštinama i više od 580 objekata "Pošta Srbije".

Pitanje legalizacije oko pet miliona nelegalnih objekata moglo bi da bude rešeno – i to već od sutra. Počinje prijava za legalizaciju objekata. Zakon omogućava građanima da nezakonito izgrađene objekte upišu u katastar uz niže troškove i kroz jednostavnu proceduru. Prijave se mogu predati u bilo kojoj opštini i u više od 580 objekata "Pošta Srbije", ali i putem internet stranice svojnasvome.gov.rs, a građani će za to imati rok od 60 dana – od 8. decembra do 8.
