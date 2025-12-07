Oblačno i hladno, mestimično s kišom, najviše od 7 do 10 stepeni

RTV
Oblačno i hladno, mestimično s kišom, najviše od 7 do 10 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa slabim snegom, i s najnižom temperaturom od tri do šest, a najvišom od sedam do 10 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na jugu i jugoistoku biće uglavnom suvo dok će u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana biti maglovit. Duvaće slab i promenljiv vetar, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do nedelje (14. decembra), sledeće sedmice najavljena je stabilizacija vremena. U jutarnjim satima česta će biti pojava magle i
