Macut: Energetska situacija u Srbiji pod kontrolom, neće biti nestašica

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je energetska situacija u zemlji trenutno potpuno stabilna i pod kontrolom i istakao da neće biti nestašica.

"Mi potpuno sigurno kontrolišemo situaciju i situacija u energetskom sektoru je potpuno stabilna u ovom trenutku, ali sa planom da tako bude i u nastavku", rekao je Macut za RTS. Naveo je da se situacija analizira i da se stalno razgovara u timu sa predsednikom Srbije i svim resornim ministarstvima koja su odgovorna. Premijer Macut je istakao da je snabdevenost trenutno očuvana i naglasio da neće biti nestašica. Pogledajte i: