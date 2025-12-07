Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Radnički 1923 - Partizan u 18. kolu Superlige Srbije

Evo gde možete da gledate uživo TV prenos meča Radnički 1923 - Partizan u 18. kolu Superlige Srbije

Fudbaleri Partizana u okviru 18. kola Superlige Srbije igraju utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca u gostima, gde će pokušati da vežu i drugu uzastopnu pobedu u domaćem takmičenju, nakon što su slavili protiv Javora.

Radnički je ekipa koja je doživela tragičnu sudbinu nakon što je preminuo trener Mladen Žižović, dok su u poslednje tri utakmice skupili četiri boda u prvenstvu Srbije. Oni su remizirali sa Novim Pazarom, izgubili su od Železničara, ali su savladali Lučane. S druge strane, Partizan u poslednjih pet kola ima dva poraza i tri pobede, dok su crno-beli promenili i trenera nedavno. Srđan Blagojević je dobio otkaz, a njega je zamenio Nenad Stojaković, koji je prvo
Crno-beli na nezgodnom gostovanju! Parni valjak igra protiv Kluža, evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!

Biće vrelo! Radnički dočekuje Partizan, evo gde možete gledati prenos!

