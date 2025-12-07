"Imamo mi svoje probleme..." Donatas Motijejunas otvorio dušu pred "večiti derbi" u Evroligi

PARTIZAN je savladao Bajern iz Minhena, a Zvezda izgubila od Barselone u prethodnom kolu Evrolige, dok u narednom navijače očekuje "večiti derbi", praznik košarke, u kome će crno-beli biti domaćini.

FOTO: Profimedia Pre toga Partizan igra sa Klužom, a Zvezda gostuje Bosni u Sarajevu. Donatas Motijunas najavio je gostovanje u Bosni i Hercegovini. - Imamo svoje probleme, povređene igrače, ali ne žalimo se, nastavljamo da se borimo i moramo da budemo usredsređeni na sebe - nije želeo Donatas Motiejunas previše da komentariše stanje u taboru rivala. Prošle sezone Partizan je bio na 2-8 i Zvezda je bila favorit, ali tada su crno-beli slavili i potom ušli u seriju