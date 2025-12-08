Sutra isključenje struje u Beogradu Proverite da li je i vaša ulica na spisku
Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, planirana su sutra 9. decembra privremena isključenja električne energije u pojedinim delovima Beograda.
Vračar 09:00 - 17:00 LOZNIČKA: 13, NIŠKA: 30-30, POŽAREVAČKA: 19-21,18-24,28-28,23-25,29-29,33-39F/8, SREDAČKA: 7-11, Zvezdara 08:30 - 14:00 21 DIVIZIJE: 10-12,16-16A,20-26,13,17-23,29-31, BRANKA KRSMANOVIĆA: 26-30,27,33-35, DIMITRIJA TUCOVIĆA: 76-84,90-98,93-103,115-127,135-135A, GRADIŠTANSKA: 2-18,1-19, HADžI-MUSTAFINA: 2-16,1-13,17A, LjUBLjANSKA: 6-8,1,5-13, PERISTERSKA: 6-8,1-5, TRŠĆANSKA: 10-20,7,11-19, VOJVODE SAVATIJA: 32-38,31-35, ŽIVOJINA ŽUJOVIĆA: