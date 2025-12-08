U poštama sve spremno za prijave za legalizaciju! Šta je potrebno od dokumentacije, a za koga je besplatno - sve informacije na jednom mestu

Alo pre 1 sat
U poštama sve spremno za prijave za legalizaciju! Šta je potrebno od dokumentacije, a za koga je besplatno - sve informacije…

Direktor JP "Pošte Srbije" Zoran Anđelković izjavio je danas da je na šalterima 586 pošta širom Srbije sve spremno za početak procesa prijave nelegalizovanih objekata po novom zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, i istakao da je 2.503 zaposlenih na šalteru obučeno za taj posao

- Agencija za prostorno planiranje je obučila naše zaposlene. Imamo 2.503 šalterskih radnika koji će imati licencu za obavljanje ovog posla. To će se obavljati na 586 pošti koje su tehnološki i tehnički spremne za ovaj posao - rekao je Anđelković za Tanjug. Dodao je da su prethodnih dana vršene provere u Pošti Srbije kako će prijava funkcionisati i izrazio uverenje da će građani do 8. februara uspešno prijaviti nelegalizovanu imovinu i zvanično postati vlasnici nad
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

Za prijavu nelegalnih objekata i upis prava svojine građani imaju 60 dana - kakav je postupak

Za prijavu nelegalnih objekata i upis prava svojine građani imaju 60 dana - kakav je postupak

RTS pre 19 minuta
Počela prijava za legalizaciju objekata

Počela prijava za legalizaciju objekata

NoviSad.com pre 23 minuta
Objavljene adrese na kojima građani Novog Sada mogu podneti zahtev za legalizaciju objakata

Objavljene adrese na kojima građani Novog Sada mogu podneti zahtev za legalizaciju objakata

Moj Novi Sad pre 1 sat
Ovaj papir nikako ne smete da preskočite prilikom legalizacije! Počeo upis objekata, traje samo nekoliko dana, a evo šta sve…

Ovaj papir nikako ne smete da preskočite prilikom legalizacije! Počeo upis objekata, traje samo nekoliko dana, a evo šta sve morate znati

Kurir pre 24 minuta
Danas počinje legalizacija po novim pravilima: Koji objekti će biti srušeni, koji postati državno vlasništvo, šta je potrebno…

Danas počinje legalizacija po novim pravilima: Koji objekti će biti srušeni, koji postati državno vlasništvo, šta je potrebno od dokumenata i ko je oslobođen plaćanja - sve na jednom mestu

Alo pre 44 minuta
U Srbiji počelo prijavljivanje nelegalnih objekata po novom zakonu

U Srbiji počelo prijavljivanje nelegalnih objekata po novom zakonu

Beta pre 1 sat
Objavljeno 35 adresa na kojima Novosađani mogu podneti prijavu za legalizaciju objekata

Objavljeno 35 adresa na kojima Novosađani mogu podneti prijavu za legalizaciju objekata

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugZoran Anđelkovićlegalizacija

Društvo, najnovije vesti »

Ponuda za posao od 3.000 € mesečno - traže radnike i bez iskustva, a jedan je uslov

Ponuda za posao od 3.000 € mesečno - traže radnike i bez iskustva, a jedan je uslov

Kamatica pre 19 minuta
Bratina: Počela druga faza Projekta širokopojasne infrastrukture u ruralnim delovima

Bratina: Počela druga faza Projekta širokopojasne infrastrukture u ruralnim delovima

RTV pre 14 minuta
Počinje suđenje optuženima da su pripremali dela protiv ustavnog uređenja

Počinje suđenje optuženima da su pripremali dela protiv ustavnog uređenja

RTV pre 9 minuta
Izbori u Advokatskoj komori Srbije zavise od izbora u Kragujevcu

Izbori u Advokatskoj komori Srbije zavise od izbora u Kragujevcu

Pressek pre 13 minuta
BLOG UŽIVO Protest podrške za devetoro uhapšenih studenata posle Vidovdanskog protesta, u podne počinje suđenje u Palati pravde…

BLOG UŽIVO Protest podrške za devetoro uhapšenih studenata posle Vidovdanskog protesta, u podne počinje suđenje u Palati pravde

Nova pre 19 minuta