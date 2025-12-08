U poštama sve spremno za prijave za legalizaciju! Šta je potrebno od dokumentacije, a za koga je besplatno - sve informacije na jednom mestu

Direktor JP "Pošte Srbije" Zoran Anđelković izjavio je danas da je na šalterima 586 pošta širom Srbije sve spremno za početak procesa prijave nelegalizovanih objekata po novom zakonu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima, i istakao da je 2.503 zaposlenih na šalteru obučeno za taj posao

- Agencija za prostorno planiranje je obučila naše zaposlene. Imamo 2.503 šalterskih radnika koji će imati licencu za obavljanje ovog posla. To će se obavljati na 586 pošti koje su tehnološki i tehnički spremne za ovaj posao - rekao je Anđelković za Tanjug. Dodao je da su prethodnih dana vršene provere u Pošti Srbije kako će prijava funkcionisati i izrazio uverenje da će građani do 8. februara uspešno prijaviti nelegalizovanu imovinu i zvanično postati vlasnici nad