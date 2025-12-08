Zajedno, odgovorno, jedinstveno i u interesu našeg naroda: Srpska lista navela kandidate za vanredne parlamentarne izbore

Srpska lista predala je danas Centralnoj izbornoj komisiji listu kandidata za vanredne parlamentarne izbore, koji će biti održani 28. decembra.

Srpska lista predala je listu kandidata za poslanike za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji, a tim čine 33 kandidata - ostvareni na porodičnom i profesionalnom planu, ljudi od ugleda i znanja, doktori, profesori, lekari, dekani falulteta, koji su svojim imenom i kredibilitetom na poslaničkoj listi Srpske liste. Na čelu liste je predsednik Srpske liste prof. dr Zlatan Elek, za njim slede dr Igor Simić, Ljiljana Stefanović, predsednica suda u ostavci,