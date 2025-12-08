Prvi snimci razornog zemljotresa u Japanu; Cunami već stigao, prizori su jezivi FOTO/VIDEO

B92 pre 26 minuta
Prvi snimci razornog zemljotresa u Japanu; Cunami već stigao, prizori su jezivi FOTO/VIDEO

U snažnom zemljotresu jačine 7,6 stepena po Rihterovoj skali koji se dogodio danas blizu obale na severoistoku Japana, povređene su tri osobe, jedna u prefekturi Aomori kada je došlo do urušavanja puta i dve osobe u Hokaidu usled padova.

Najmanje 2.700 domaćinstava ostalo je bez električne energije u prefekturi Aomori, gde je došlo i do izbijanja dva požara, prenosi Kjodo. Nakon prvog, jakog, potersa, bilo je šest naknadnih potresa od koji su dva bila jača - 5,6 stepeni i 4,7 stepeni i ostali su bili ispod 4,0 stepena po Rihterovj skali. Zvanično je izdato upozorenje na cunami Hokaido, Aomori i Ivate, sa napomenom da su mogući talasi visoki do tri metra. Prvi cunami je primećen u perfekturi Ivate
Nove blokade u Grčkoj: Nezadovoljni poljoprivrednici „zauzeli“ aerodrom na Kritu i zaustavili saobraćaj na putevima i…

Nove blokade u Grčkoj: Nezadovoljni poljoprivrednici „zauzeli“ aerodrom na Kritu i zaustavili saobraćaj na putevima i graničnim prelazima

Danas pre 1 minut
Peskov: SAD još nisu obavestile Moskvu o rezultatima razgovora sa predstavnicima Ukrajine

Peskov: SAD još nisu obavestile Moskvu o rezultatima razgovora sa predstavnicima Ukrajine

N1 Info pre 0 minuta
Održan sastanak Zelenskog sa evropskim liderima o mirovnom planu za Ukrajinu

Održan sastanak Zelenskog sa evropskim liderima o mirovnom planu za Ukrajinu

Beta pre 6 minuta
(Video) Skandalozan intervju Putinovog čoveka uputio zastrašujuće pretnje čitavoj Evropi: "Rat se neće završiti dok je ne…

(Video) Skandalozan intervju Putinovog čoveka uputio zastrašujuće pretnje čitavoj Evropi: "Rat se neće završiti dok je ne razbijemo"

Blic pre 20 minuta
Mreža Iks blokirala oglašavanje Evropske komisije na toj platformi

Mreža Iks blokirala oglašavanje Evropske komisije na toj platformi

N1 Info pre 5 minuta