Zelenski potvrdio: Nema dogovora

B92 pre 51 minuta
Zelenski potvrdio: Nema dogovora

Iako su mirovni pregovori pod pokroviteljstvom SAD u toku, dogovor o ključnom pitanju teritorije u istočnoukrajinskom regionu Donbas još uvek nije na vidiku, potvrdio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, prenosi Blumberg njuz.

U telefonskom intervjuu, Zelenski je pojasnio da elementi američkog predloga zahtevaju dalje diskusije o nizu "osetljivih pitanja", uključujući bezbednosne garancije za regione Donjeck i Lugansk. "Postoje vizije SAD, Rusije i Ukrajine – i nemamo jedinstven stav o Donbasu", izjavio je. Ovo je izjavio ubrzo nakon što je američki predsednik Donald Tramp izrazio svoje "blago razočaranje" pred tim što Zelenski izgleda još nije pročitao predlog. Tramp je takođe izrazio
