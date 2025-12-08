Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Beta pre 1 sat

 Beogradski advokat Nenad Tešić ukazao je da vlast pokušava  da prenese zakonitu nadležnost sa Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) na Više javno tužilaštvo u Beogradu, za koje kaže da je "ne samo partijsko, nego lično tužilaštvo predsednika Republike".

''Generalštab' i 'Nadstrešnica' bi doživele sudbinu predmeta 'Banjska', odnosno predmeti bi nestali kao u Bermudskom trouglu", rekao je Tešić, u intervuu za list Nova.

On je istako da "odbijanje policije da postupa po nalozima tužilaštva znači da vlast neće da toleriše predmete koji se protiv nje vode".

"Vlast neće dati svoje ministre da im se sudi, pa će na sve načine pokušati da počini Tuživo za organizovani kriminal, ili da ga ugasi, jer im samo od njih preti opasnost", upozorio je Tešić.

(Beta, 08.12.2025)

Povezane vesti »

Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Danas pre 1 sat
Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, da se ministrima ne bi sudilo za nadstrešnicu i Generalštab

Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, da se ministrima ne bi sudilo za nadstrešnicu i Generalštab

Radio 021 pre 1 sat
Advokat Tešić upozorava: Vlast pokušava da ugasi TOK prenošenjem nadležnosti na „lično tužilaštvo predsednika“

Advokat Tešić upozorava: Vlast pokušava da ugasi TOK prenošenjem nadležnosti na „lično tužilaštvo predsednika“

Serbian News Media pre 1 sat
Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Radio sto plus pre 52 minuta
Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Novi magazin pre 1 sat
Advokat: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja svojim ministrima

Advokat: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja svojim ministrima

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvo

Društvo, najnovije vesti »

„Nema odredbe Kodeksa na koju nismo imali žalbu“: U kakvim uslovima radi Savet za štampu

„Nema odredbe Kodeksa na koju nismo imali žalbu“: U kakvim uslovima radi Savet za štampu

Cenzolovka pre 7 minuta
Zdenko Tomanović o reakcijama na presudu urednici Novosti

Zdenko Tomanović o reakcijama na presudu urednici Novosti

Cenzolovka pre 17 minuta
„Ne“ menadžerskom otkupu medija UM, vide se obrisi obećanja Vučiću o ućutkivanju nezavisnih novinara

„Ne“ menadžerskom otkupu medija UM, vide se obrisi obećanja Vučiću o ućutkivanju nezavisnih novinara

Cenzolovka pre 12 minuta
NUNS: Novembar – Nastavak napada na novinare/ke; porast pretnji i targetiranja

NUNS: Novembar – Nastavak napada na novinare/ke; porast pretnji i targetiranja

Cenzolovka pre 22 minuta
Eksperti UN: Srbija mora da zaustavi napade na novinare

Eksperti UN: Srbija mora da zaustavi napade na novinare

Cenzolovka pre 27 minuta