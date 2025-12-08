Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Beogradski advokat Nenad Tešić ukazao je da vlast pokušava da prenese zakonitu nadležnost sa Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) na Više javno tužilaštvo u Beogradu, za koje kaže da je "ne samo partijsko, nego lično tužilaštvo predsednika Republike".

''Generalštab' i 'Nadstrešnica' bi doživele sudbinu predmeta 'Banjska', odnosno predmeti bi nestali kao u Bermudskom trouglu", rekao je Tešić, u intervuu za list Nova.

On je istako da "odbijanje policije da postupa po nalozima tužilaštva znači da vlast neće da toleriše predmete koji se protiv nje vode".

"Vlast neće dati svoje ministre da im se sudi, pa će na sve načine pokušati da počini Tuživo za organizovani kriminal, ili da ga ugasi, jer im samo od njih preti opasnost", upozorio je Tešić.