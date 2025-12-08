Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Novi magazin pre 16 minuta  |  Beta
Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Beogradski advokat Nenad Tešić ukazao je da vlast pokušava da prenese zakonitu nadležnost sa Tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) na Više javno tužilaštvo u Beogradu, za koje kaže da je "ne samo partijsko, nego lično tužilaštvo predsednika Republike".

"'Generalštab' i 'Nadstrešnica' bi doživele sudbinu predmeta 'Banjska', odnosno predmeti bi nestali kao u Bermudskom trouglu", rekao je Tešić, u intervuu za list Nova. On je istako da "odbijanje policije da postupa po nalozima tužilaštva znači da vlast neće da toleriše predmete koji se protiv nje vode". "Vlast neće dati svoje ministre da im se sudi, pa će na sve načine pokušati da počini Tuživo za organizovani kriminal, ili da ga ugasi, jer im samo od njih preti
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Danas pre 16 minuta
Advokat Tešić upozorava: Vlast pokušava da ugasi TOK prenošenjem nadležnosti na „lično tužilaštvo predsednika“

Advokat Tešić upozorava: Vlast pokušava da ugasi TOK prenošenjem nadležnosti na „lično tužilaštvo predsednika“

Serbian News Media pre 6 minuta
Advokat: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja svojim ministrima

Advokat: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja svojim ministrima

N1 Info pre 26 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Organizovani kriminalTužilaštvotok

Društvo, najnovije vesti »

Pet zanata za koje je naglo poraslo interesovanje među đacima: Kolike plate mogu da očekuju

Pet zanata za koje je naglo poraslo interesovanje među đacima: Kolike plate mogu da očekuju

N1 Info pre 16 minuta
Danas počinje prijava za legalizaciju objekata! Ko zakasni, rizikuje da mu država uzme nekretninu

Danas počinje prijava za legalizaciju objekata! Ko zakasni, rizikuje da mu država uzme nekretninu

Kamatica pre 16 minuta
Studentska pobuna između uspeha i apsurda

Studentska pobuna između uspeha i apsurda

Danas pre 1 minut
Ne kupuj, udomi

Ne kupuj, udomi

Peščanik pre 11 minuta
Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Advokat Tešić: Vlast želi da ugasi TOK, ne dozvoljava suđenja ministrima

Danas pre 16 minuta