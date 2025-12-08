Sukobi na granici između Tajlanda i Kambodže, jedan tajlandski vojnik poginuo, četiri ranjena

Beta pre 41 minuta

Tajlandska vojska saopštila je jutros da je jedan tajlandski vojnik poginuo, a četvorica su ranjena u sukobima na granici sa Kambodžom, prenela je britanska agencija Rojters na svom sajtu i dodala da se obe strane međusobno krive za obnavljanje sukoba.

Kambodžanske snage su napale tajlandsku vojsku u provinciji Ubon Račatani, gde je "ubijen jedan vojnika dok su četvorica ranjena", izjavio je portparol tajlandske vojske Vintai Suvari.

Kambodžansko Ministarstvo odbrane sa svoje strane tvrdi da su tajlandske snage pokrenule napade u pograničnim provincijama Preah Vihear i Odar Meančej rano jutros, tvrdeći da Kambodža na njih nije uzvratila.

Tajlandska vojska je navela da koristi avione da "napadne vojne ciljeve i prekine kambodžansku vatru".

Dve susedne zemlje jugoistočne Azije imaju dugogodišnji spor oko demarkacije delova granice duge 800 kilometara, određene tokom francuske kolonijalne ere.

Sporna područja sadrže nekoliko hramova, uključujući i Preah Vihear.

Međunarodni sud pravde je dodelio suverenitet nad ovim područjima Pnom Penu, ali Bangkok odbija da prizna autoritet tog suda u teritorijalnim pitanjima.

U julu je tokom pet dana neprijateljstava između Tajlanda i Kambodže poginulo 43 ljudi, a raseljeno je oko 300.000 ljudi, pre nego što je mirovni plan, koji je krajem oktobra inicirao američki predsednik Donald Tramp (Trump), smirio tenzije.

Sporazum je uključivao oslobađanje 18 kambodžanskih zatvorenika koji su nekoliko meseci bili držani u Tajlandu.

Obe strane su se takođe složile da povuku teško naoružanje, očiste mine iz pograničnih područja i nastave dijalog, ali nijedno suštinsko pitanje nije rešeno.

Tajland je obustavio sprovođenje sporazuma u ​​novembru, navodeći da je eksplozija jedne nedavno postavljene mine povredila četiri njegova vojnika.

Bangkok redovno optužuje svog suseda da postavlja nove mine duž granice, a Kambodža tvrdi da su to ostaci prošlih sukoba.

(Beta, 08.12.2025)

